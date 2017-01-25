Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql): http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/ Условия: 1. ...
Верстка главной страницы сайта и натяжка на Wordpress
Есть макет: https://ecdevelopers.com/samples/flowvapor/HomepageDesign.jpg
Его нужно сверстать (используя Bootstrap) и натянуть на существующий сайт: http://flowvapor.ecdevelopers.com/
Требования по адаптивности:
1. Для разрешений екрана меньше 1200px: самостоятельно подумать над адаптивностю и сделать ее, имея PSD для desktop версии.
2. Для разрешений экрана выше 1200px: ширина основного контента будет всегда 1200px, но на определенных местах будут фоновые картинки (с шириной 1920px), которые будут выравниваться по центру и заполнять пустую область экрана с обеих сторон.
Будет присутствовать также Revolution Slider с 3-мя картинками, нужно будет добавить эти картнки (сайт-пример с доступом я предоставлю).
Текущее задание - пока главная страница только.
Требования:
1. Только украинские фрилансеры (способны принимать оплату через приватбанк).
2. Наличие быстрого интернета (только кабель или оптика).
3. Склонность к мышлению, анализу, постоянное желание сделать сайт лучше.
4. Хорошие технические навыки, склонность обучаться (WooCommerce придеться освоить и тесно с ним работать).
Выбранный исполнитель
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