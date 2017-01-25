Верстка главной страницы сайта и натяжка на Wordpress

Есть макет: https://ecdevelopers.com/samples/flowvapor/HomepageDesign.jpg

Его нужно сверстать (используя Bootstrap) и натянуть на существующий сайт: http://flowvapor.ecdevelopers.com/

Требования по адаптивности:

1. Для разрешений екрана меньше 1200px: самостоятельно подумать над адаптивностю и сделать ее, имея PSD для desktop версии.

2. Для разрешений экрана выше 1200px: ширина основного контента будет всегда 1200px, но на определенных местах будут фоновые картинки (с шириной 1920px), которые будут выравниваться по центру и заполнять пустую область экрана с обеих сторон.

Будет присутствовать также Revolution Slider с 3-мя картинками, нужно будет добавить эти картнки (сайт-пример с доступом я предоставлю).

Текущее задание - пока главная страница только.

Требования:

1. Только украинские фрилансеры (способны принимать оплату через приватбанк).

2. Наличие быстрого интернета (только кабель или оптика).

3. Склонность к мышлению, анализу, постоянное желание сделать сайт лучше.

4. Хорошие технические навыки, склонность обучаться (WooCommerce придеться освоить и тесно с ним работать).