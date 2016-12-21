Skype bot скрипт

Нужен скрипт, который будет выступать мостиком, между Skype и нашей системой тикетов (Planfix) двустороннем порядке. То есть если кто то пишет в скайп - это должно уходить в задачу Planfix, если мы отвечаем - ответ должен уходить контакту в его Skype (есть отправка пост запроса).