Skype bot скрипт

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Нужен скрипт, который будет выступать мостиком, между Skype и нашей системой тикетов (Planfix) двустороннем порядке. То есть если кто то пишет в скайп - это должно уходить в задачу Planfix, если мы отвечаем - ответ должен уходить контакту в его Skype (есть отправка пост запроса).  

8 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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