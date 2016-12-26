Настройка .htaccess

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Завершен1 заявка189 просмотров

Необходим специалист по mod_rewrite для настройки следующих редиректов в файле .htaccess:

  • Добавление слэша в конце страниц. пример /ulr —> /url/
  • Вырезание /index.php/ из ссылок
Настроить директивы нужно так, чтобы был один редирект, а не 5, поэтому если вы не уверены в своих силах, не нужно оставлять заявку, т.к. я хотел бы потратить на это минимум своего и вашего времени. Буду рад быстрым и адекватным заявкам, чтобы как можно быстрее закрыть этот вопрос.
8 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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Заявки фрилансеров

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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