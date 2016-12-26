Настройка .htaccess

Необходим специалист по mod_rewrite для настройки следующих редиректов в файле .htaccess:

Добавление слэша в конце страниц. пример /ulr —> /url/

Вырезание /index.php/ из ссылок

Настроить директивы нужно так, чтобы был один редирект, а не 5, поэтому если вы не уверены в своих силах, не нужно оставлять заявку, т.к. я хотел бы потратить на это минимум своего и вашего времени. Буду рад быстрым и адекватным заявкам, чтобы как можно быстрее закрыть этот вопрос.