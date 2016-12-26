Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Настройка .htaccess
Необходим специалист по mod_rewrite для настройки следующих редиректов в файле .htaccess:
- Добавление слэша в конце страниц. пример /ulr —> /url/
- Вырезание /index.php/ из ссылок
Выбранный исполнитель
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