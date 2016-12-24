Поправить плагин WP gdeslon

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка115 просмотров

Плагин коректно добавляет товары на сайт в формате  плагина woocommerce,

но нужно поправить тип товаров с обычных на прямая ссылка.

При самом импорте вставить простейшую индикацию.

загрузка ( [n-го товара] из [всего] )

WooCommerceWordPress
8 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$14
1 день
Отличный профессионал. Задачу понял сразу и выполнил намного быстрее, чем я ожидал. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад