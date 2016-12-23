Добавить поле в форму заявки на действующем сайте

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Закрыт3 заявки149 просмотров

щенячий-патруль-самара.рф

Нужно добавить поле Email в форму заявки на действующем сайте. Привязать к сервису getresponse.ru

Сделать скрины с пояснением, чтобы мы могли сделать тоже самое на другом сайте. 

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров