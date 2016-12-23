Задачи: 1. Выполнить задачи по согласованию размещения на указанных платформах наших товаров. 2. Подготовить файлы выгрузки товаров для каждой из площадок 3. Поддерживать в дальнейшем актуальность выгрузок на постоянной основе Наш ...
Экспортировать материалы из Joomla в csv
Необходимо экспортировать материалы из Joomla в csv или xml
Заявки фрилансеров
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