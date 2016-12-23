Необходимо установить робокассу(все готов) на сайт. на wix. http://www.1001roza.org/
Написать программу/скрипт для Pokerstars.
Нужно написать скрипт/программу для PokerStars, когда определенный игрок уходит со стола(определение по цвету), нажималась кнопка sit out next blind. Чтобы работала на обычных столах, Zoom столы исключить.
Заявки фрилансеров
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