Написать программу/скрипт для Pokerstars.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужно написать скрипт/программу для PokerStars, когда определенный игрок уходит со стола(определение по цвету), нажималась кнопка sit out next blind.  Чтобы работала на обычных столах, Zoom столы исключить.

8 лет назад
goto5k
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров