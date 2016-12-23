Код javascript/jQuery (или CasperJs)

Добрый день!

В данный момент стоит задача в проекте связанным с работой phantomjs, slimerjs

Нужны участки кода (функции) которые отвечают за получение URL заданных областей (Можно использовать jQuery).

Так как эти URL нужны для дальнейшей отправки клика, возможно как вариант, использовать надстройку(обертку) CasperJs.

Вот пример кода который требуется:

I1 = Jquery('#aswift_0').Contents().Find('body');

I2 = I1.Find('#_frame1').Contents().Find('body').Contents();

I2 = I2.Find('a');

If(Typeof(I2) === 'undefined'){

Return 'nothing';

}

Var Ln = I2.Attr('data-original-click-url');

If (Ln == Null) Ln = I2.Attr('href');

Return Ln;

Ищу специалиста, который хорошо разбирается в js для долгосрочного сотрудничества.