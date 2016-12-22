Нужно написать модуль для DLE

И так, нужен модуль, благодаря которому смогу подгружать на сайт ролики с YouTube.com.Я вижу это таким образом- ввожу название канала, либо его адрес. Далее, жму на кнопку "парсить" и спустя какое- то время на сайт загружается все видео ролики с выбранного канала. С количеством лайков/ дизлайков, комментариев и, разумеется, просмотров. Повторюсь, так это вижу я. Если у Вас есть свое видение процесса, реализуйте. Главное, что бы была функция подгрузки всех видео с канала. Модуль нужен для проекта, который будет мониторить каналы на YouTube. То есть, люди будут заходить и смотреть на блоггеров, разбитых по категориям.Как вариант, каждый блоггер- это отдельная категория, которую я создам руками и туда будут забиваться отдельные видео, которые будут парситься благодаря модулю.Итак: для меня не имеет значения, как Вы это реализуете, главное- это возможность парсить видео с канала с постером, с количеством просмотров, лайков/ дизлайков и по возможности, с коментариями.