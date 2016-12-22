Здравствуйте уважаемые профессионалы. Нужно внести изменения в WP woocommerce: добавить в товары кол-во дней доставки и стоимость доставки. Настроить плагин импорта товаров в яндекс маркет - YML
Не все письма с заказами приходят из Virtuemart
Есть Джумла 1.0 с Virtuemart 1.1
Примерно четверть заказов не приходят на почту. В админке они видны.
Надо понять причину и починить.
Пишите примерные сроки и цену за работу.
Оплата на ваш выбор карта, яд, вебмани.
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