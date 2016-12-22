Не все письма с заказами приходят из Virtuemart

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Закрыт3 заявки77 просмотров

Есть Джумла 1.0 с Virtuemart 1.1

Примерно четверть заказов не приходят на почту. В админке они видны.

Надо понять причину и починить.

Пишите примерные сроки и цену за работу.

Оплата на ваш выбор карта, яд, вебмани.

Joomla
8 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров