Доработать моб. версию mechanic.sitecare.com.ua. Общий бюджет на все доработки 100 у.э. 1. Найти и добавить картинки на главной 2. Добавить адрес вверху шапки сайта
Joomla: Перенести сайт на др. хостинг, поправить ошибки (2часа.)
1) Поправить в футере аббревиатура организации.
2) Удалить ссылку на сторонний ресурс на страницах сайта .
3) Перенести с нашего хостинга, на хостинг клиента
4) Поставить коды счетчиков передзакрывающим тегом Body.
После успешной реализации данного проекта, готовыначать работать с Исполнителем на постоянной основе по другим проектам.
Общение голосом (скайп), при работе с проектом –обязательное условие работы над проектами.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.
Время на задачу: 2 часов
Стоимость 1 часа: 500 руб.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
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