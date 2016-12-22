Joomla: Перенести сайт на др. хостинг, поправить ошибки (2часа.)

1) Поправить в футере аббревиатура организации.

2) Удалить ссылку на сторонний ресурс на страницах сайта .

3) Перенести с нашего хостинга, на хостинг клиента

4) Поставить коды счетчиков передзакрывающим тегом Body.

После успешной реализации данного проекта, готовыначать работать с Исполнителем на постоянной основе по другим проектам.

Общение голосом (скайп), при работе с проектом –обязательное условие работы над проектами.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.

Время на задачу: 2 часов

Стоимость 1 часа: 500 руб.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!