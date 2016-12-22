Joomla: Перенести сайт на др. хостинг, поправить ошибки (2часа.)

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок129 просмотров

1)  Поправить в футере аббревиатура организации.  

2) Удалить ссылку на сторонний ресурс  на страницах сайта .

3) Перенести  с нашего хостинга, на хостинг клиента

4) Поставить коды счетчиков передзакрывающим тегом Body.

 

После успешной реализации данного проекта, готовыначать работать с Исполнителем на постоянной основе по другим проектам.  

Общение голосом (скайп), при работе с проектом –обязательное условие работы над проектами. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.   

Время на задачу: 2 часов 

Стоимость 1 часа: 500 руб.  

Ждем откликов.   

Спасибо за внимание!  

Joomla
8 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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