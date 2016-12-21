Допилить сайт на Оскомерц

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Закрытнет заявок204 просмотра

Доброго времени суток!

Задача только для профи.

Тз, смотрите в файле.

От вас развернутое предложение по цене/срокам.

Оплата по факту или СБС. Плачу всегда. Смотрите отзывы.

8 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров