Подгрузка остатков со склада поставщика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Имеется необходимость перенастройки имеющегося интернет магазина. Нужно включить функцию показа к основным остаткам товара остатки на складе поставщика по клику товарной группы (товаров относящихся в эту группу 1-5 наименований ). Поставщик со своей стороны веб сервис предоставляет.

8 лет назад
guest_14823293817729
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8 лет назад

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woronin
46 лет
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8 лет назад
8 лет назад
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woronin
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад