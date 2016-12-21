Создание адаптивной к мобильным устройствам версии для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок106 просмотров

Требуется создание адаптивной мобильной версии для сайта http://primelabel.msk.ru (сайт на Wordpress).

WordPress
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров