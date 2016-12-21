Запуск сайта на Prestashop для сбора и обработки заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка56 просмотров

Необходимо "доделать" сайт http://www.usashop.in.ua/

1) Визуально

2) Запустить функционал прием заказов/оплата заказов  ( как аналогичная bunddler система) 

3) Поддержка работы 

PrestaShop
8 лет назад
guest_1482320753171
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров