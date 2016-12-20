Доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

Настроить сервис https://www.mailerlite.com/, создать базу данных и другие работы, в соответствие с ТЗ.

Тз предоставлю в скайп

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров