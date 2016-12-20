Необходимо закодить вывод меню wordpress и сделать правки

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно поправить форму регистрации на сайте, выполненном на Laravel, выкорчевать капчу, посмотреть, что не дает авторизироваться. Ссылку на сайт дам в личку. Пожалуйста, только с опытом работы с ...