Необходимо закодить вывод меню wordpress и сделать правки

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

ruli24.ru/prices/?theme=r... 

1. Меню слева просто заверстано html необходимо сделать вывод меню из админки wordpress 

2. Исправить отображение на 1024px 

3. ruli24.ru/%D0%BF%D1%80%D0... 

При клики слева необходимо чтобы открывался контент возле цифр. 

4. Правка верстки и общая настройка темы.

HTMLWordPress
8 лет назад
dgeday
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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