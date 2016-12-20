PHP кодерам

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  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок289 просмотров

Нужен хороший PHP кодер, для небольших задач(добавление/редактирование некоторых функций в моей цмс).

Подробнее в лс.

PHP
8 лет назад
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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