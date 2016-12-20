Здравствуйте! Необходимо доделать меню для сайта по аналогии с www.altschool.com/ с проработкой мобильной версии. Есть HTML/CSS макет сайта, загвоздка только в меню. Сделать необходимо сейчас. Кто свободен и готов взяться – ...
Правки ИМ Joomla
- После смены языка перестали отображаться товары в каталоге.
- Работа с корзиной (убрать лишнее)
- Доработать карточку товара (всплывающее окно)
И пару мелочей, более подробное + сам сайт вышлю непосредственно заинтересованным лицам. Стоимость и сроки можете формировать с уже изложенного, т.к. мелкие правки действительно плевые.
Заявки фрилансеров
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