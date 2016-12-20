Правки ИМ Joomla

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Закрыт5 заявок137 просмотров

- После смены языка перестали отображаться товары в каталоге.

- Работа с корзиной (убрать лишнее)

- Доработать карточку товара (всплывающее окно)

И пару мелочей, более подробное + сам сайт вышлю непосредственно заинтересованным лицам. Стоимость и сроки можете формировать с уже изложенного, т.к. мелкие правки действительно плевые.

Joomla
8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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