Сделать изменения на сайте wp

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть вп сайт на теме couponxl. необходимо изменить способ загрузки изображений на страницах акций. подробности в тз. Прошу дать вашу оценку

WordPress
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад