Online-инвестирование (CRM-система) PHP-скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Реализация CRM-системы онлайн-инвестирования с API для платежных систем (PayPal, Visa, Mastercard). Скрипт должен быть выполнен на PHP+MySql+Javascript.

Скрипт должен состоять из 2х частей - клиентской и административной. Все должно быть на англ. языке

Подробности - в ТЗ

JavaScriptMySQLPHP
8 лет назад
guest_14822346759351
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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