Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности по е-mail маркетингу. Оплата по договоренности.
Доработать сайт
HTML валидность справить ошибки,оптимизация сайт для мобильных устройств, смартфонов и планшетов:
Заявки фрилансеров
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