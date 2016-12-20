Доработать сайт

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Закрыт2 заявки82 просмотра

HTML валидность справить ошибки,оптимизация сайт для мобильных устройств, смартфонов и планшетов:

HTML
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров