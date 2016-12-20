Админка для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка392 просмотра

Нужно сделать админку для мобильного приложения с публикацией объявлений Нужно сделать серверную часть с модерацией объявлений и с геолокализацией. Предложите свои варианты (node.js и так далее). Детали в

личку

Node.js
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад

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