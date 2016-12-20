Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности по е-mail маркетингу. Оплата по договоренности.
Админка для мобильного приложения
Нужно сделать админку для мобильного приложения с публикацией объявлений Нужно сделать серверную часть с модерацией объявлений и с геолокализацией. Предложите свои варианты (node.js и так далее). Детали в
личку
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