Многопользовательский личный кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Мне нужна консультация и изготовление личного кабинета

Многопользовательский личный кабинет, для проведения тестирований

Наброски ТЗ bit.ly/2hPvXMF

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров