Составление программы обучения + тесты и задания.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки94 просмотра

Коллеги день добрый! 

Интересный задача есть - необходимо для компании разработать план обучения по некоторым темам, с подбором обучающего материала. Условно под каждый урок подготовить тест и задание.

Примеры уроков: 

- именование классов по БЭМ

- знание code style guide компании (написан, осталось тест и задание)

Т.е. по разработке сайтов, возможно у кого-то уже есть опыт и материал какой-то. 

8 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров