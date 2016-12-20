Требуется человек с опытом работы programmatic ad tech , RTB.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок80 просмотров

На начальной стадии проекта не требуется кода только обсуждение и анализ существующей структуры проекта .

Проект опен сорс без коммерческой выгоды .

Возможно сотрудничество после завершения релиса по продвижению продукта на рынке США .

https://github.com/venediktov/vanilla-rtb

Стек : C++11/Boost/json 

Возможен питон на познай стадии в качестве генератора кода и конфигуратора через boost.python

 

Python
8 лет назад
guest_14822160269895
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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