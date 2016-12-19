Настройка ретаргета по единому пикселю ВКонтакте

Есть лендинг и ряд целей. Каждая цель - JS-событие. Все цели уже существуют, например, в Яндекс Метрике они уже заданы при помощи JS и работают. Нужно просто это связать с единым пикселем ВКонтакте.

Список целей:

Был на сайте (отдельно для каждого из лендов и корп. сайта).

Заполнил 1е звено формы.

60 сек активности

Открыл форму

Заполнил все 5 звеньев формы.

Заполнил 1е звено и указал "Есть загран"

Родительская заявка (выбрано "Для ребенка" в форме).

Нужно, чтобы под каждую такую цель, формировалась база для ретаргета в рекламном кабинете ВКонтакте.

Реализовать это нужно с помощью нового единого пикселя ВКонтакте.