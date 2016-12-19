Настройка ретаргета по единому пикселю ВКонтакте

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Закрытнет заявок87 просмотров

Есть лендинг и ряд целей. Каждая цель - JS-событие. Все цели уже существуют, например, в Яндекс Метрике они уже заданы при помощи JS и работают. Нужно просто это связать с единым пикселем ВКонтакте.

Список целей:

  • Был на сайте (отдельно для каждого из лендов и корп. сайта).
  • Заполнил 1е звено формы.
  • 60 сек активности
  • Открыл форму
  • Заполнил все 5 звеньев формы.
  • Заполнил 1е звено и указал "Есть загран"
  • Родительская заявка (выбрано "Для ребенка" в форме).
Нужно, чтобы под каждую такую цель, формировалась база для ретаргета в рекламном кабинете ВКонтакте.

Реализовать это нужно с помощью нового единого пикселя ВКонтакте.

JavaScript
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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