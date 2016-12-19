Внедрение небольшой логики на liquid (платформа shopify)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Всем привет.

Ищу разработчика знакомого с liquid (работа с облачной ecommerce https://www.shopify.com/).

Задача:

Реализация желательная:

  • Создать отдельный файл куда можно будет прописывать связи id-тега и соответствующие ему данные meta-title, meta-description, h1
  • Доработать шаблон и циклом в нужных местах вызывать эти данные на соответствующих страницах, заменяя стандартную логику shopify
Если первый вариант доступными средствами shopify не сделать, то крайний случай (хуже):

  • Просто хардкодом для каждой страницы прописать "if page url =...", "then ..."
Оплата через Приват 24, поэтому нужен исполнитель из Украины. 

Прошу с заявками указывать бюджет и сроки.

Shopify
8 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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