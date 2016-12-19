Создать программу, которая для сайта, будет отвечать на вопросы

Сайт www_alasha_kz на фрейморке Codelgniter. Месяц назад был перенесен на другой хостинг, после чего стал некорректно работать.На данный момент 2 проблемы, которые необходимо решить: 1. При переходе на внутренние страницы открываются не те ссылки, ...