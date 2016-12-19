Парсинг данных.

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Привет всем! 

Ищу исполнителя который грамотно и ответственно построит скрипт, который будет парсировать данные с flashscore.com

Требования: PHP, Phantom JS. 

(Вид объявления: тендерный, максимальная цена 800$, присылайте ваши предложения) 

P.S.:ТЗ прикреплено.

JavaScriptPHPПарсинг данных
8 лет назад
Webmaxstudio
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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