Виджет для АМО срм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо написать виджет для Амосрм для подсчета финансов и ведения статистики.

Алгоритм работы в прикрепленном файле. Необходима стоимость и срок реализации.

8 лет назад
guest_14821437692135
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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