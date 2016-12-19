Исправить ошибку, которая не позволяет войти в панель администратора

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Закрыт2 заявки101 просмотр

При входе в админку сайта http://www.vodokanal-msk.ru/admin/ вылазит ошибка: 403 Forbidden (nginx-reuseport/1.11.6)

Nginx
8 лет назад
jenya0042
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров