Приладить скролл мышкой к лайтбоксу

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Закрыт3 заявки165 просмотров

http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/

Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фотки

8 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров