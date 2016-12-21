Есть сайт, но беспокоят некоторые моменты. Нужен человек, который поможет их исправить. Для понимания, работа такого плана: http://prnt.sc/dl74pf Это форма входа, которая сейчас открывается на фоне (почти не видно) - нужно ...
Приладить скролл мышкой к лайтбоксу
http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/
Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фотки
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