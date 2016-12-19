Скопировать сайт на Bitrix дизайн и функционал полностью.

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Закрытнет заявок116 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется скопировать сайт на Bitrix http://vitrina.auto-expert.info/ дизайн и функционал полностью.

Соответственно и подвязать редактирование контента в админке.

Хостинг и домен есть.

Просьба откликаться на заявку тем у кого уже есть опыт в данных работах.

8 лет назад
Dominator15
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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