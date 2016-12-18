Помощь по unity3d

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Закрытнет заявок106 просмотров

Добрый день. Нужна помощь по созданию нескольких партикл эффектов в unity3d. 

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8 лет назад
rsgs
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров