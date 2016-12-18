Для сайта: smofast.com Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте. Есть модули на сайте по работе с социальными сетями. Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль ...
Плеер itunes для wp
Сделать скрипт для плеера превью треков из айтюнс и/или объяснить, как с превью правильно работать в WP.
Будут разные превью в каждой новой записи, вставлять их буду вручную в запись.
Есть примеры - разобраться и объяснить, как это у них работает.
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