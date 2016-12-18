Плеер itunes для wp

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Сделать скрипт для плеера превью треков из айтюнс и/или объяснить, как с превью правильно работать в WP.

Будут разные превью в каждой новой записи, вставлять их буду вручную в запись.

Есть примеры - разобраться и объяснить, как это у них работает.

WordPress
8 лет назад
Dmitr2015
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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