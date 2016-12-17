Создание магазина кейсов из CS:GO

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Ищем программистов с опытом работы в подобных проектах. Сам сайт будет отличаться от уже существующих аналогов. Создание с нуля.

8 лет назад
groompro
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров