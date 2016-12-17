Личный кабинет клиента

От личного кабинета требуется следующее:

3 роли пользователей:

-Администратор

-Работник

-Клиент

- Администратор:

Создает пользователей(если требуется) и работников

Создает заказ, который привязывается к пользователю и к работнику или попадает на страницу для того что бы работник мог его принять

Заказы в статусе "Окончен" находятся на отдельной странице с формой (оплачено/не оплачено)

Работник:

Может принимать поступивший заказ (тогда он закрепляется за ним и он видит его на отельной странице)

В самом заказе менять статус "в работе/в ожидании", на кнопку + - добавлять победы и другие параметры

Загружать скриншоты

Клиент:

Наблюдать за ходом работ

В профиле заполнить поля данных

(Регистрация уже имеется)