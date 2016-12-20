Спарсить простой сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок181 просмотр

Добрый день!

Есть сайт, в одном из разделов размещают обновления.

В случае, если в объявлении присутствует ключевое слово, следует записать его в таблицу Excel

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Спасибо

8 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$12
1 день
Ильдар настоящий профессионал, приступил к разработке сразу после утверждения, сдал работу раньше оговренного срока. Не могу не отметить, что он всегда на связи. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад