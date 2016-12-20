Спарсить простой сайт

У меня на лендинге есть форма. Суть такая: прикрепляешь файл с комп-ра и нажимаешь "отправить". Файл приходит мне на почту.Сейчас сделано так, что при отправке страница перегружается. Мне нужно сделать отправку с помощью Ajax, чтобы ...