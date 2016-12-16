Фронтенд для чата

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Закрыт2 заявки128 просмотров

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Написать фронтенд для чата.

https://docs.google.com/document/d/13HQK74ExJm_QPevzAFRqZm_Iwh5yo0JrLJaoA5_TLqg/edit#

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8 лет назад
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Игорь 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров