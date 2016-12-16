Здравствуйте. Есть 2 задачи: 1. Создать кнопку на мобильной версии сайта, которая бы могла создать ссылку на сайт на рабочем столе телефона/планшета. Возможно с подтверждением от системы если надо и т д. То ...
Сделать импорт товаров с фото на Opencart из csv файла
Opencart Version 2.0.3.1 Стоит CSV Price Pro import/export 4 Нужно загрузить товары со всеми атрибутами на сайт и остатками. Добавить фото, лежат на на фтп. Файл с выгрузкой в приложении
Желательно настроить модуль, чтобы можно было самостоятельно обновлять этот файл
Заявки фрилансеров
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