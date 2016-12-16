Сделать импорт товаров с фото на Opencart из csv файла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

Opencart Version 2.0.3.1 Стоит CSV Price Pro import/export 4 Нужно загрузить товары со всеми атрибутами на сайт и остатками. Добавить фото, лежат на на фтп. Файл с выгрузкой в приложении

Желательно настроить модуль, чтобы можно было самостоятельно обновлять этот файл

Opencart
8 лет назад
borodinwebxp
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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