Сделать импорт товаров с фото на Opencart из csv файла

Opencart Version 2.0.3.1 Стоит CSV Price Pro import/export 4 Нужно загрузить товары со всеми атрибутами на сайт и остатками. Добавить фото, лежат на на фтп. Файл с выгрузкой в приложении

Желательно настроить модуль, чтобы можно было самостоятельно обновлять этот файл