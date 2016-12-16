Сделать кнопку для создания ярлыка(ссылки) на сайт на девайсах.

Здравствуйте. Есть 2 задачи:

1. Создать кнопку на мобильной версии сайта, которая бы могла создать ссылку на сайт на рабочем столе телефона/планшета.

Возможно с подтверждением от системы если надо и т д. То есть такая функция есть в браузерах обычно, но нужно именно кнопку которая бы сделала тоже-самое, или инициировала этот процесс. Работать должно на всех популярных браузерах(на android и ios).

2. При загрузке мобильной версии сайта - автоматически сделать полноэкранный режим. То есть без строки ввода адреса и т д. Также фишка должна работать во всех основных браузерах(на android и ios).

Выслушаю все мысли по этому поводу. Бюджет обсуждается.