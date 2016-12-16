Доработка интернет-магазина

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Сайт:mamalino.ru  

Движок:CS-CART  

Задача: Нужно по макету(приложенному в прикреплении) собрать главную страницу.  

Адаптив на сайте сохранить.  

Так же во внутренних страницах заменить шапку+меню + пол (по приложенному макету), всё остальное не трогать.  

Сроки 5 дней.

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров