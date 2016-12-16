Требуется редактировать метапоисковик,ТЗ будет выслано тем, кто откликнется. Обязательно пишите приблизительные сроки и стоимость работы!
Доработка интернет-магазина
Сайт:mamalino.ru
Движок:CS-CART
Задача: Нужно по макету(приложенному в прикреплении) собрать главную страницу.
Адаптив на сайте сохранить.
Так же во внутренних страницах заменить шапку+меню + пол (по приложенному макету), всё остальное не трогать.
Сроки 5 дней.
Заявки фрилансеров
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