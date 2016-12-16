Прикрутить Яндекс.Кассу

Есть сайт poersmart.by (все доступы есть), движок какой-то самописный, нужно скопировать его на poersmart.ru и прикрутить к нему прием платежей через Яндекс.Кассу.

Рассмотрю адекватные предложения с ценой.

Пожалуйста, пишите, только если у вас есть успешный опыт работы с яндекс.кассой.