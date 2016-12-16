Настроить корзину minishop2 в MODX.

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Завершен1 заявка184 просмотра

настроить корзину minishop2 в MODX. Срочно. Прямо сейчас!!!

MODX
8 лет назад
Mister_Alex
Алексей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$1
1 день
Добрейшей души человек, отзывчивый, понимающий да ещё и профессионал своего дела. Один из немногих с кем приятно сотрудничать.
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Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад