Пара задач на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок153 просмотра

Нужен толковый PHPшник, выполнить пару несложных задач.

Сразу пишите свой скайп, там уточню детали. 

PHP
8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров