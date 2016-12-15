Есть ряд сайтов, которые необходимо модернизировать. Все они на MODx Evo. Например, на сайте http://metalloiskateli.ru поменять расположение верхнего меню. На сайте есть верхнее меню и меню правое. Верхнее сделать меню слева, а ...
Пара задач на PHP
Нужен толковый PHPшник, выполнить пару несложных задач.
Сразу пишите свой скайп, там уточню детали.
Заявки фрилансеров
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