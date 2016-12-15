Нужно сделать сайт на Wordpress, сайт не стандартный, php

Нужно сделать сайт на Wordpress, сайт не стандартный, знание php, с подключением платежки

Верстка полностью готова, подробное тз при переписке в скайпе, перед ответом читайте тз

Сроки на проект 2-4 дня, весь процесс работы мы должны наблюдать на вашем тестовом хостинге

Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, давайте не будем

подводить друг друга, если не уверены, не пишите, тз предоставлю при личной

переписке в скайпе работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)