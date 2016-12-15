Доработать функционал самописной CMS

Здравствуйте. Есть самописная CMS https://goo.gl/aMSNC1 написанная на чистом php без использования фрэймворков. Нужно выполнить следующую доработку на этой CMS. Бэкап с магазином могу предоставить кандидату. Пишите ориентировочную стоимость доработки и ориентировочные сроки.

5) Нужно сделать справочники свойств (кроме размеров которые как и сейчас должны будут вводится в карточке

товара вручную). В справочнике цветов каждое свойство будет иметь уникальный id и свойство можно будет

выбирать в карточке товара в админке из списка а не добавлять там новый как сейчас http://prntscr.com/dge77f В карточке товара каждый список свойств (цвета, особенности...) должны быть в отдельных вкладках чекбоксами. В справочнике свойств возле каждого названия свойства нужно выводить id свойства. Для названий заголовков свойств http://prntscr.com/ditzkj нужно два поля для двух языков сайта, чтобы название свойства выводилось для текущего выбранного юзером языка сайта.

В новых справочниках свойств названия свойств должны быть на двух языках. Когда заводим свойство в справочнике то указываем его название на двух языках. А в админке, в карточке товара в списках свойств они выводятся на одном языке по умолчанию, на украинском.