Создание нескольких сайтов на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Для издательского дома необходимо создание нескольких информационных ресурсов на wordpress. В процессе обслуживания проекта посещение офиса обязательно. Прямой заказчик. Убедительная просьба посредникам не беспокоить. Вся дополнительная информация после обратной связи. Г. Москва.

WordPress
8 лет назад
guest_14818054053687
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров