Нужен специалист с отличными зниниями YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок199 просмотров

Есть сайт с самописной системой управления на платформе YII. Нужны доработки по сайту на данный момент, это не очень большие, мелочи. Но после того как справитесь с этим, вышлю ТЗ для более конкретных задач

Yii
8 лет назад
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

LLIypLLIuk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
10 дней
Александр отличный программист, каких мало. Всем советую, делает все быстро с минимум вопросов, что тоже немаловажно, продолжаем работать и дальше.
Крайне плодотворно поработали. Оплата вовремя, задача ясна - только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

LLIypLLIuk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад