Оптимизировать скорость работы двух сайтов на версии для мобильных устройств, планшетов и пк за 90% и более. Один сайт на модх другой на джумле. http://propusk-pro.ru; http://www.vodokanal-msk.ru
Нужен специалист с отличными зниниями YII
Есть сайт с самописной системой управления на платформе YII. Нужны доработки по сайту на данный момент, это не очень большие, мелочи. Но после того как справитесь с этим, вышлю ТЗ для более конкретных задач
Выбранный исполнитель
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